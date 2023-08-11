Мария Шукшина опубликовала запрещённую песню про Сталина

Мария Шукшина опубликовала текст песни об Иосифе Сталине, которую генералиссимус исполнять запретил. Разместила композицию актриса в своем Telegram-канале на стихотворения Александра Вертинского.

В предисловии говорится о скромности и деликатности вождя народов. В тексте композиции есть такие строчки:

"В седые, холодные ночи, когда фронт заметала пурга, его ясные и яркие очи, до конца разглядели врага…"

Заканчивается стих такими словами:

"Тот же взгляд, те же речи простые, так скупы и просты слова, над разорванной картой России, поседела голова".

Как объяснила Шукшина, Сталин, услышав трек, похвалил за честность автора. Однако он запретил произведение исполнять.