Уехавшая из Израиля народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась к гражданам РФ

Народная артистка СССР Алла Пугачева редко публикует посты в соцсетях. Однако иногда комментирует некоторые острые моменты. Примадонна не стала высказываться о «специальной военной операции» на Украине, хотя покинула Россию с детьми и мужем шоуменом. Максим Галкин* (признан иностранным агентом) открыто выступил открыто против действий ВС РФ на территории соседней страны.

Певица решила поддержать Валерия Меладзе. Она заявила, что у певца карьера за рубежом складывается прекрасно. Пугачева опубликовала ролик с выступления коллеги, которое специально посетила, чтобы доказать, что у жизнь артиста бьет ключом.

«Должна огорчит всех ВРУНОВ, которые говорят о «провальных» концертах Валерия в Израиле. Эт праздник!!! Песни Константина Меладзе в исполнении Валерия, это Прекрасное вино. С годами становятся ценнее и вкуснее. Салют, ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ«, — пишет Алла Борисовна.