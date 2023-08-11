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Почему Тихонов не любил Штирлица: Тайны фильма «Семнадцать мгновений весны»

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Почему Тихонов не любил Штирлица: Тайны фильма «Семнадцать мгновений весны»
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Фото из открытых источников

11 августа, исполняется 50 лет со дня премьеры на телевидении первой серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Почему для Вячеслава Тихонова, который является исполнителем главной роли, в определенный момент Штирлиц стал самым нелюбимым героем, пишет NEWS.ru.

По заявлению дочери Тихонова Анны, ее отец эту роль называл своей самой нелюбимой, ведь куда бы он ни пошел, в него тыкали пальцем и говорили: «Штирлиц!».

Отца это стало сильно раздражать. Любому актеру, думаю, не нравится, когда он ассоциируется с одной ролью. Со временем схлынуло сумасшествие, в него на улице перестали тыкать пальцем. Осталась народная любовь, любовь же надоесть никогда не может, — призналась Анна.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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