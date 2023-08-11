Составлен список российских артистов, которые тоскуют по России после отъезда из РФ

Ингеборга Дапкунайте после начала СВО на Украине переехала из РФ в Европу. Через год жизни за рубежом она сообщила, что сильно скучает по Млскве. Кто еще из известных артистов после эмиграции тоскует по России?

Рената Литвинова после оглашения спецоперации переехала в Париж. Связи с родиной актриса не разрывала. Как говорит звезда, она не может не хотеть вернуться, поскольку у нее там мама и много близких людей.

Алла Пугачева после отъезда из РФ в Израиль выступила с критикой в адрес россиян. Она не сообщала о планах вернуться. Однако Александр Буйнов заверил, что Примадонна скучает по российской столице.

Анатолий Белый от звания народного артиста отказался, после чего эмигрировал в Израиль. В интервью журналистам актер говорил, что не думает о возвращении назад, хотя скучает по Петербургу и Москве.