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Составлен список российских артистов, которые тоскуют по России после отъезда из РФ

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Составлен список российских артистов, которые тоскуют по России после отъезда из РФ
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Фото из открытых источников

Ингеборга Дапкунайте после начала СВО на Украине переехала из РФ в Европу. Через год жизни за рубежом она сообщила, что сильно скучает по Млскве. Кто еще из известных артистов после эмиграции тоскует по России?

Рената Литвинова после оглашения спецоперации переехала в Париж. Связи с родиной актриса не разрывала. Как говорит звезда, она не может не хотеть вернуться, поскольку у нее там мама и много близких людей.

Алла Пугачева после отъезда из РФ в Израиль выступила с критикой в адрес россиян. Она не сообщала о планах вернуться. Однако Александр Буйнов заверил, что Примадонна скучает по российской столице.

Анатолий Белый от звания народного артиста отказался, после чего эмигрировал в Израиль. В интервью журналистам актер говорил, что не думает о возвращении назад, хотя скучает по Петербургу и Москве.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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