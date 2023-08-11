Стало известно, кто сыграет в сериале отца русского Серкана Болата

Главные роли в русской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» розданы. В настоящее время проходят съемки первых серий.

Создатели раскрывают второстепенный состав грядущего хита. К примеру, стало известно, что роль отца русского Серкана Болата достанется Игорю Жижикину, который известный игрой не только в отечественных, но и в голливудских боевиках.

Актер рассказал, как относится к своему герою и что по поводу адаптации думает.

«Мой герой – разный, чем интересен. Он суровый, правильный, иногда становится расчетливым и хитрым. Он любящий, заботливый, циничный, принципиальный. Это важные для актера и персонажа качели», – отметил артист.