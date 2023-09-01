«Первый канал» покажет новый формат супершоу «Голос. Уже не дети» 1 сентября

1 сентября, специально ко Дню знаний, на «Первом» стартуют слепые прослушивания в рамках шоу «Голос. Уже не дели». Об этом пишет пресс-служба телеканала.

Как отмечается, новый сезон детского вокального проекта решили преобразить. В рамках шоу на сцену будут выходить повзрослевшие участники, которые появились в предыдущих сезонах. Что касается наставников, ими станут Егор Крид, Дима Билан, Пелагея и Полина Гагарина. Все они ранее имели опыт работы с юными артистами в рамках шоу «Голос», хотя в таком составе ранее не собирались. Ведущей «Голос. Уже не дели» является Яна Чурикова. Посмотреть премьерный выпуск можно этим вечером. Начало в 21 час 45 минут по Москве.