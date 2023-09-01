Умерла российская актриса из «Каменской» Людмила Мелешко

31 августа 2023 года умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко. Дебютировала артистка на экранах в 1981 году. Она снялась в эпизодической роли в драме киностудии "Беларусьфильм" "Половодье". В фильме экранными партнерами Мелешко стали Наталья Егорова. Наталья Вавилова, Артем Иноземцев.

Далее она снялась в комедии с Талызиной и Стебловым "Культпоход в театр", позже исполнила роль учительницы в детской картине "Как я был вундеркиндом" по повести Машкова, а также в сериале "Каменская".

Последний раз актриса появлялась на экранах в 2004 году. Она сыграла в "Темной ночи" Дмитрия Астрахана. Музыку к ленте написал Александр Пантыкин, являющийся экс-фронтменом группы "Урфин Джюс".

К слову, информация о кончине знаменитости появилась в базе данных "Кино-театра". Причина смерти не сообщается, пишет РГ.