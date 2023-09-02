56-летняя Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко и Бенюке

В рамках кинофестиваля «Волгоградский Факел» Оксана Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко, Бенюке. Об этом сообщает «АиФ».

Мероприятие носит исключительно патриотический характер, а сама Оксана не первый раз присутствует на подобных вечерах. Ранее артистка общалась с военными, которые получили ранение на СВО. Как отметила Сташенко, ее украинские коллеги снимались в советских фильмах, а сегодня выступают с антироссийскими лозунгами.

«Этих людей считаю оборотнями. Играли в российском кино, при этом ненавидя Россию. Из-за денег они свои взгляды скрывали и потом свою личину явили. Лицемеры и оборотни», — сказала Сташенко.

К слову, многие украинские музыканты и актеры, которые прежде работали в РФ, не поддержали политику российского правительств, выразив свой протест бегством.