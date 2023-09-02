Актер Юрий Чернов высказался об актере Талашко из фильма «В бой идут одни „старики“»

Фестиваль открытого типа «Волгоградский факел» проходит в Волгограде. Почетным гостем форума стал Юрий Чернов. Артист сыграл сотни ролей в кино, пишет «АиФ».

Актер высказался о поведении экс-товарища, артиста из Украины Владимира Талашко. 77-летний актер сыграл в картине «В бой идут одни старики». По мнению Талашко, он работал в Советском Союзе и получал неплохой доход от работы в РФ, но после начала СВО демонстративно поддержал Киев.

«С Володей встречались на кинофестивалях в Анапе. Если бы с Адой Роговцевой просто не поздоровался, у Талашко бы кое-что спросил, если бы случайно встретились. Хотел бы посмотреть в глаза ему», —возмутился Чернов.

К слову, также Владимир Талашко хорошо знаком советскому зрителю ролью Володи Окунева в лента «Как закалялась сталь», Нэда Ленда в картине «Капитане Немо» и милиционера Басаргина в фильме «Рожденной революцией».