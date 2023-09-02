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Егор Крид отказался от бывшей певицы, которую называл своей девочкой

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Егор Крид отказался от бывшей певицы, которую называл своей девочкой
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Фото из открытых источников

Российский исполнитель Егор Крид не поддержал свою бывшую артистку Алису Трифонову. Свою поддержку он не выразил певице на телешоу «Голос. Уже не дети». Об этом сообщает издание StarHit.

По данным источника, девушка в проекте спела композицию «Всегда быть рядом не могут люди». Однако никто из наставников к ней, к сожалению, не повернулся. Позже Егор отметил, что на самом деле узнал Трифонову, однако захотел дать шанс другим участникам состязания.

«Когда-то ты сказал, что я твоя девочка, для нас всех ты был как папа. Ладно, рада, что будет больше мест для детей, которые смогут  это чувство испытать», — заявила Алиса.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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