Егор Крид отказался от бывшей певицы, которую называл своей девочкой

31 августа 2023 года умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко. Дебютировала артистка на экранах в 1981 году. Она снялась в эпизодической
Анатолий Белый* спектакль "Поминальные молитвы" назвал спекуляцией. Эту постановку в Израиле должен был в конце октября показать "Ленком". Спектакль
Александр Лымарев прославился на всю страну после выхода сериала «Солдаты». После этого артист снялся еще в нескольких фильмах и пропал. Актер
Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала СВО показ его «Вечернего Урганта» прекратили. Чем сейчас занимается артист, пишет
Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин использовал для передвижения несколько самолетов. Об этом пишет портал The Wall Street
Портал "Утро.ру" рассказал, что ждет Иосифа Пригожина после его резонансного увольнения. Недавно продюсер решил попробовать себя в новом амплуа. Он