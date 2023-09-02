Комбат Ходаковский высказался о «чёрных воронках» и угрозе революции в России

31 августа 2023 года умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко. Дебютировала артистка на экранах в 1981 году. Она снялась в эпизодической
В рамках кинофестиваля «Волгоградский Факел» Оксана Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко, Бенюке. Об этом сообщает «АиФ».
Анатолий Белый* спектакль "Поминальные молитвы" назвал спекуляцией. Эту постановку в Израиле должен был в конце октября показать "Ленком". Спектакль
Александр Лымарев прославился на всю страну после выхода сериала «Солдаты». После этого артист снялся еще в нескольких фильмах и пропал. Актер
Максим Галкин* (признан иноагентом) в своих соцсетях рассказал подписчикам, что они с женой Аллой Пугачевой уже вернулись домой на в Израиле. Также
Портал "Утро.ру" рассказал, что ждет Иосифа Пригожина после его резонансного увольнения. Недавно продюсер решил попробовать себя в новом амплуа. Он