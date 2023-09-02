Комбат Ходаковский высказался о «чёрных воронках» и угрозе революции в России

Комбат "Востока" назвал два варианта развития событий в РФ. По словам Александра Ходаковского, или власть выпустит "черные воронки" или российское общество "снесет власть".

Как говорит Ходаковский, общество надо охранять от самого общества. Он считает, что в РФ "чёрные воронки массово не носятся по ночам и не взрывают церкви". Военный обеспокоен ростом противоречия между правительством и обществом.

"Тут два варианта возможны: власть черные воронки выпускает либо общество сносит власть вместе со всей почвой под ногами. Я скажу, что возможны оба варианта", — пишет комбат в Telegram-канале.

Он также предположил, что ностальгия по Иосифу Сталину - это ностальгия по "сильной руке", пишет Правда.ру.