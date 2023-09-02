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Муж Пугачевой показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле

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Муж Пугачевой показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле
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Фото из открытых источников

Максим Галкин* (признан иноагентом) в своих соцсетях рассказал подписчикам, что они с женой Аллой Пугачевой уже вернулись домой на в Израиле.

Также комик похвастался созревшим виноградом и отметил, что его сын Гарри занимается сбором урожая.

Мы вернулись домой, собираем. Посмотрите на эту красоту! Вкусный какой и сладкий! - говорит Галкин*.

Заметим, что после начала СВО на Украине пара вместе с детьми перебралась в Израиль. В конце июля супруги приехали в Юрмалу на фестиваль латвийской и советской артистки Лаймы Вайкуле.

Галкин* и Пугачева воспитывают 2-х детей-двойняшек. При этом они никогда не скрывают, что были вынуждены воспользоваться услугами суррогатной матери.

* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

Текст: Информационное агентство «Informing»

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