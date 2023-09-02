Музыкант Евгений Маргулис признался, что иноагент Андрей Макаревич обижен на него

Музыкант Евгений Маргулис признался, что лидер коллектива «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом) обижен на него после его ухода из группы. Об этом сам артист рассказал YouTube-шоу «Влобушкинъ».

«Подулся и подулся. Слушай, дружим с 1974 года», —сказал Маргулис.

Он отметил, что общается до сих пор с коллегой и добавил, что также поддерживает общение с Борисом Гребенщиковым* (признан иноагентом), который проживает сейчас в Лондоне.

«Ранее каждое лето общались. У нас общая подружка в Испании живет, мы туда приезжали. В беседке он придумывал новые песни, друг другу показывали что-то новое. Так с ним общаюсь с 1976-го года», — подчеркнул Маргулис.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России