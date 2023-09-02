Певец SHAMAN выступил в Крыму вместе с особенными детьми

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поддержал ребят с ограниченными возможностями и решил выступить с ними на одной сцене. Концерт состоялся в Крыму рамках фестиваля "Таврида. АРТ".

По данным пресс-секретаря артиста, дети из инклюзивной организации "Право на счастье" вместе с SHAMAN исполнили несколько композиций.

Выступление получилось фееричным и ярким, поэтому уже в декабре этого года его планируется повторить в родном городе детей - Красноярске. Сам певец приедет туда в рамках нового гастрольного тура.