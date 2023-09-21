Когда Таисия Повалий выступила в Кремле вместе с Кубанским казачьим хором и исполнила песню «Ти ж мене підманула» на украинском языке, это вызвало ожесточенные обсуждения в украинском обществе.

Некоторые высказали недовольство и предложили лишить её украинского гражданства. В то время как другие напомнили о том, что у неё есть орден «Дружбы» за популяризацию русского языка и развитие культурных связей между Россией и Украиной.

Однако следует заметить, что Таисия Повалий уже давно обосновалась в Москве и перевезла к себе мать из Киева. Она также дает концерты в зонах соприкосновения.

В марте этого года появилась информация о том, что концерт Таисии Повалий, запланированный в Улан-Удэ, был отменён. Затем аналогичное решение приняли в отношении выступления украинской артистки в Чите. Организаторы событий не раскрыли конкретных причин отмены. По своей части, сама исполнительница также не предоставила комментариев по этому поводу.