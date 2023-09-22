«Как мой дед»: Киркоров озадачил поклонников необычным танцем

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«Как мой дед»: Киркоров озадачил поклонников необычным танцем
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Источник фото: коллаж informing.ru

Певец Филипп Киркоров претерпел значительные изменения в своем внешнем облике. Он прошел операцию по коррекции своей фигуры, чтобы выделить четыре характерных "кубика" на животе. Кроме того, он изменил форму бровей, делая их более выразительными. В эксперименте с покраской волос и бороды из черного в пепельный цвет, Киркоров вернулся к своему привычному облику и выбрал короткую стрижку.

Однако не только операция по коррекции фигуры вызвала интерес публики. Зрители на одном из концертов начали обсуждать ягодицы певца и даже предположили о возможной пластической операции. Однако Киркоров опроверг эти слухи, утверждая, что его физическая форма является результатом естественных усилий. Он даже разрешил журналистам прикоснуться к своему телу. Отзывы о его выступлении разделились.

Некоторые пошутили, сравнив его танцевальные движения с дедушкой, когда он весело танцевал в нетрезвом состоянии. Другие похвалили его как талантливого артиста и поддержали его необычный облик, утверждая, что каждая песня Киркорова — как мини-спектакль. Однако также были и те, кто выразили беспокойство о здоровье певца и призвали его беречь сердце и избегать серьезных физических нагрузок.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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