«Как мой дед»: Киркоров озадачил поклонников необычным танцем

Певец Филипп Киркоров претерпел значительные изменения в своем внешнем облике. Он прошел операцию по коррекции своей фигуры, чтобы выделить четыре характерных "кубика" на животе. Кроме того, он изменил форму бровей, делая их более выразительными. В эксперименте с покраской волос и бороды из черного в пепельный цвет, Киркоров вернулся к своему привычному облику и выбрал короткую стрижку.

Однако не только операция по коррекции фигуры вызвала интерес публики. Зрители на одном из концертов начали обсуждать ягодицы певца и даже предположили о возможной пластической операции. Однако Киркоров опроверг эти слухи, утверждая, что его физическая форма является результатом естественных усилий. Он даже разрешил журналистам прикоснуться к своему телу. Отзывы о его выступлении разделились.

Некоторые пошутили, сравнив его танцевальные движения с дедушкой, когда он весело танцевал в нетрезвом состоянии. Другие похвалили его как талантливого артиста и поддержали его необычный облик, утверждая, что каждая песня Киркорова — как мини-спектакль. Однако также были и те, кто выразили беспокойство о здоровье певца и призвали его беречь сердце и избегать серьезных физических нагрузок.