Лариса Долина сообщила, что «года через три» отправит внучку на «Голос. Дети»

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Лариса Долина сообщила, что «года через три» отправит внучку на «Голос. Дети»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Певица Лариса Долина поделилась, что её дочь испытывает страх перед сценой, однако её 11-летняя внучка Александра выражает желание идти по стопам своей бабушки.

В рамках программы «Команда» Лариса Долина рассказала, что внучка уже успела продемонстрировать свой вокальный талант в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Певица выразила желание отправить внучку на шоу «Голос. Дети», но это произойдет только через три года.

В это время Лариса Долина намерена помочь Александре подтянуть свои навыки, чтобы она чувствовала себя более уверенно на сцене. Лариса подчеркнула, что моральное состояние ребенка во время участия в шоу зависит от подготовки родителей.

Важно, чтобы они не оказывали на ребенка давление, не настаивали на первом месте, позволяя ему просто быть самим собой и преодолевать себя.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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