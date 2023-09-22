Лариса Долина сообщила, что «года через три» отправит внучку на «Голос. Дети»

Певица Лариса Долина поделилась, что её дочь испытывает страх перед сценой, однако её 11-летняя внучка Александра выражает желание идти по стопам своей бабушки.

В рамках программы «Команда» Лариса Долина рассказала, что внучка уже успела продемонстрировать свой вокальный талант в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Певица выразила желание отправить внучку на шоу «Голос. Дети», но это произойдет только через три года.

В это время Лариса Долина намерена помочь Александре подтянуть свои навыки, чтобы она чувствовала себя более уверенно на сцене. Лариса подчеркнула, что моральное состояние ребенка во время участия в шоу зависит от подготовки родителей.

Важно, чтобы они не оказывали на ребенка давление, не настаивали на первом месте, позволяя ему просто быть самим собой и преодолевать себя.