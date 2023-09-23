Автоэксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых ликвидных иномарок в России

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Автоэксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых ликвидных иномарок в России
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Источник фото: коллаж Информинг

Согласно исследованию экспертов Avito Авто, наиболее быстро продаваемыми иномарками в России среди автомобилей возрастом от одного до трех лет оказались:

Haval Jorion (средняя цена 2 млн. руб.)

Kia Sertos (2 265 000 руб.)

Kia Rio (1 625 000 руб.)

Hyundai Solaris (1,5 млн. рублей)

Hyundai Creta (1,92 млн. рублей)

Chery Tigo 7 Pro (2,025 млн. рублей)

Skoda Rapid (1,55 млн. рублей)

Toyota Camry (3,08 млн. рублей)

Kia K5 (2 385,. 000 рублей)

Toyota RAV4 (3 306,. 000 рублей).

По словам Николая Манайкина, директора по новым бизнес-моделям компании "Авито Авто", китайские подержанные автомобили в России продаются с такой же скоростью, как и автомобили от других популярных марок в Европе, Корее и Японии. Это объясняется сочетанием доступной цены и высокого качества, что положительно сказывается на их ликвидности на рынке.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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