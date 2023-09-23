Автоэксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых ликвидных иномарок в России

По словам Николая Манайкина, директора по новым бизнес-моделям компании "Авито Авто", китайские подержанные автомобили в России продаются с такой же скоростью, как и автомобили от других популярных марок в Европе, Корее и Японии. Это объясняется сочетанием доступной цены и высокого качества, что положительно сказывается на их ликвидности на рынке.