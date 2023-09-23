Что стоит посмотреть в кино 23 и 24 сентября

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Что стоит посмотреть в кино 23 и 24 сентября
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Источник фото: Информинг

В завершение сентября российских кинозрителей ожидают выход ряда захватывающих новых фильмов. Среди них выделяется мотивирующая комедия «Я богиня», в которой дебютировала как режиссер Ольга Дибцева. Также на экраны выходит фэнтезийная драма «Первый день моей жизни» от Паоло Дженовезе, американский триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и многие другие интересные кинокартины.

В «Я богиня» рассказывается история учительницы Лены, живущей в спальном районе Петербурга. Несмотря на свою молодость и привлекательность, она не уверена в себе. Личная жизнь и работа приносят разочарования, и Лена осознает, что пора что-то менять. Со своими чувствами она обращается к подруге, и вместе они приходят к решению: если ты не помогаешь себе, то никто другой этого не сделает.

В фильме «Искусство по понятиям» главная героиня Патрис, владелица галереи, сталкивается с трудностями в бизнесе. Решение проблемы предлагает русская мафия, предлагая ей "продавать" поддельные картины несуществующего художника. Эта сделка приводит к серии непредсказуемых событий.

В фильме «Звук свободы» рассказывается о реальной истории афроамериканского музыканта, влюбившегося в музыку классических композиторов. Его страсть к музыке помогает ему преодолеть трудности и найти свое место в жизни.

В фильме «Неудержимые 4» бывший член отряда Ли Кристмас вынужден вернуться к противостоянию с преступным миром, чтобы спасти своих друзей и предотвратить мировую катастрофу. На этот раз его ждут новые испытания и опасности.

Каждая из этих кинолент обещает зрителям захватывающее кинособытие и незабвенные эмоции. Не пропустите возможность окунуться в увлекательные истории на большом экране.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Что стоит посмотреть в кино 23 и 24 сентября

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