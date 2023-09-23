Данил Плужников не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети»

22 сентября 2023 года телеканал Первый представил четвертый эпизод музыкального шоу "Голос. Уже не дети", где выступают участники из проекта "Голос. Дети". В креслах наставников сели Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, а ведущей программы является Яна Чурикова.

На этапе "слепых прослушиваний" на сцену вышел Данил, который перемещается на костылях всю свою жизнь. Исполнив "Uptown Funk" Марка Ронсона и Бруно Марса, Плужников оставил наставников шоу "Голос. Уже не дети" безразличными.

"Дорогой Даня, мы с тобой сделали много замечательных проектов, и сколько еще впереди. Я не смог распознать твой голос", – признался Дима Билан.

"Данечка, я не ожидала, что ты выберешь такую песню. Я никогда не слышала тебя по-английски, это было очень удивительно. Поздравляю тебя с великолепным выступлением", – добавила Пелагея.

"Вы - настоящее вдохновение для тех, кому не так легко. Спасибо вам за вашу неутомимость", – подчеркнула Полина Гагарина.

Данила провожали с сцены под крики "Браво" и "Молодец". Данил Плужников, 21 год (победитель "Голос. Дети-3", в команде Димы Билана), в возрасте 10 месяцев ему поставили диагноз "Спондилоэпифизарная дисплазия". Поэтому у всех были беспокойства о его самочувствии.

"Я заботлюсь о своем здоровье, я чувствую себя замечательно. Мне нравится, как развиваются мои дела", – сказал Данил за кулисами.