Данил Плужников не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети»

Image 16+
Данил Плужников не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети»
Знаменитости
Источник фото: Информинг

22 сентября 2023 года телеканал Первый представил четвертый эпизод музыкального шоу "Голос. Уже не дети", где выступают участники из проекта "Голос. Дети". В креслах наставников сели Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, а ведущей программы является Яна Чурикова.

На этапе "слепых прослушиваний" на сцену вышел Данил, который перемещается на костылях всю свою жизнь. Исполнив "Uptown Funk" Марка Ронсона и Бруно Марса, Плужников оставил наставников шоу "Голос. Уже не дети" безразличными.

"Дорогой Даня, мы с тобой сделали много замечательных проектов, и сколько еще впереди. Я не смог распознать твой голос", – признался Дима Билан.
"Данечка, я не ожидала, что ты выберешь такую песню. Я никогда не слышала тебя по-английски, это было очень удивительно. Поздравляю тебя с великолепным выступлением", – добавила Пелагея.
"Вы - настоящее вдохновение для тех, кому не так легко. Спасибо вам за вашу неутомимость", – подчеркнула Полина Гагарина.

Данила провожали с сцены под крики "Браво" и "Молодец". Данил Плужников, 21 год (победитель "Голос. Дети-3", в команде Димы Билана), в возрасте 10 месяцев ему поставили диагноз "Спондилоэпифизарная дисплазия". Поэтому у всех были беспокойства о его самочувствии.

"Я заботлюсь о своем здоровье, я чувствую себя замечательно. Мне нравится, как развиваются мои дела", – сказал Данил за кулисами.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Раскрыты тайны личной жизни актеров телесериала «Зимородок»

Сегодня, 10:49

Данил Плужников не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети»

Сегодня, 10:30

Что стоит посмотреть в кино 23 и 24 сентября

Сегодня, 10:23

Стала известна реакция Аллы Пугачевой на госпитализацию композитора Игоря Николаева

Вчера, 22:16

«Как мой дед»: Киркоров озадачил поклонников необычным танцем

Вчера, 22:05

В новом выпуске шоу «Сердце Клавы» Кока распрощалась с двумя участниками

Вчера, 22:01

Певица Нюша показала на фото, как выглядит в бикини

Вчера, 21:42

Лариса Долина сообщила, что «года через три» отправит внучку на «Голос. Дети»

Вчера, 17:14

Актриса Немоляева рассказала о предательстве сбежавшего Анатолия Белого

Вчера, 17:02

45-летняя актриса Толкалина показала, как прошла обнаженная фотосессия в отеле

Вчера, 13:01

Продюсер Леонид Дзюник указал на мистику в смерти Алексея Янина

Вчера, 12:54

Певец Кузьмин: Пугачева в молодости называла Николаева дальневосточной креветкой

Вчера, 12:37

Макаревич* злорадствует, что в аптеках России пропали медикаменты: «Сидите без лекарств»

Вчера, 12:19

КП: Почерневшая Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Добронравова

Вчера, 09:03

38-летний сын Яны Поплавской Клим вернулся с СВО совершенно другим человеком

Вчера, 09:00

Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление после слухов о разводе с супругой

Вчера, 08:50

В Ереване отменили концерты Успенской и Макаревича

Вчера, 08:37

Певица Валерия шокировала фанатов фигурой в 55 лет

21-09-2023, 21:40

Собака Гришечкина осталась одна после смерти актера

21-09-2023, 21:39

Соседов призвал «сидеть дома» артистов, которые не готовы к критике

21-09-2023, 21:14

Новости партнеров