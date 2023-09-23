Домнина рассказала, как прошла ампутация правой руки у Костомарова

Сегодня на телеканале НТВ состоялся выход второй части выпуска шоу "Секрет на миллион", в центре внимания которого оказался Роман Костомаров - олимпийский чемпион. Он подробно рассказал о начале своего заболевания и признался, что перед ним предстоит еще одна операция.

Врачи провели в общей сложности около 16 операций, но в ближайшее время ему придется перенести еще одно хирургическое вмешательство. Оксана Домнина, жена спортсмена, также присутствовала в студии программы. Она рассказала, что медики сражались за каждый миллиметр, но сепсис распространялся очень быстро, и в итоге мужу пришлось полностью ампутировать одну кисть. Но неприятности не закончились на этом.

"Решение об ампутации правой руки было принято немедленно. За левую руку врачи борются и продолжают бороться до сих пор", - поделилась Оксана Домнина, фигуристка.

Тем не менее, Роман уже получил протез для второй руки и научился управлять им. Домнина подчеркнула, что его стоимость составляет около двух миллионов рублей.