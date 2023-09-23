Певец Киркоров: Мама хотела женить меня на артистке Миле Романиди

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Певец Киркоров: Мама хотела женить меня на артистке Миле Романиди
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Источник фото: коллаж Информинг

Филипп Киркоров поделился интересной историей о своей коллеге Миле Романиди. Оказывается, мама Филиппа мечтала, чтобы он женился на Миле. В разные моменты она также высказывала пожелания видеть его с Азизой и Машей Распутиной, но Мила была ее фавориткой.

Мила отметила, что замечала эту особую привязанность мамы Филиппа к ней. Она вспомнила, как мама Филиппа всегда была очень гостеприимной, угощая ее пирогами.

Несмотря на то, что свадьба между Филиппом и Милой не состоялась, они сохранили дружбу на протяжении многих лет. Совместные песни, такие как "Гавайская гитара", "Амазонка", "Лишь ты умеешь так любить", "Хмурый и пасмурный денек" и "Днем и ночью" (последние две в дуэте с Филиппом Киркоровым), пользовались большой популярностью.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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