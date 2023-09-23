Раскрыты тайны личной жизни актеров телесериала «Зимородок»

Турецкий сериал "Зимородок" сразу стал настоящим хитом, поражая зрителей и побивая рейтинги. Многих интересует личная жизнь любимых актеров.

Проект вышел в эфир в сентябре 2022 года и сразу завоевал популярность, став одним из самых ожидаемых шоу года. Российские зрители тоже с нетерпением ждали премьеру, которая состоялась только в июне следующего года. Главные герои, Сейран и Ферит, сыграны Афрой Сарачоглу и Мертом Рамазаном Демиром. Их выдающаяся актерская игра вызвала интерес к их личной жизни. Особый интерес вызвал Мерт Рамазан Демир, который уже ранее был связан слухами о романе с коллегой по профессии, Серрой Арытюрк. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, многое указывает на то, что у них были отношения.

Мерт оказался настоящим холостяком и признался, что очень стеснителен в общении с женщинами. Он пытался найти свою вторую половинку через социальные сети, но встречи там не принесли ему счастья. Однако после начала съемок "Зимородка" его личная жизнь резко изменилась.

Афра Сарачоглу, сыгравшая влюбленную пару с Мертом, до съемок встречалась с его другом, Мертом Языджыоглу. Но вскоре после начала работы над сериалом их отношения закончились. Это вызвало много спекуляций и слухов, но актриса утверждала, что Мерт не имеет к разрыву отношений никакого отношения. Но поклонники заметили Афру и Мерта вместе на различных мероприятиях, хотя они не признавали своих отношений официально.

В августе начались слухи о том, что Мерт изменяет Афре, и их отношения находятся на грани разрыва. Однако журналисты установили, что эти слухи были преувеличены, и пара продолжает быть вместе. Есть даже разговоры о том, что они могли тайно пожениться, но убедительных доказательств этому нет.