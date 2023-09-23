Раскрыты тайны личной жизни актеров телесериала «Зимородок»

Image 16+
Раскрыты тайны личной жизни актеров телесериала «Зимородок»
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Турецкий сериал "Зимородок" сразу стал настоящим хитом, поражая зрителей и побивая рейтинги. Многих интересует личная жизнь любимых актеров.

Проект вышел в эфир в сентябре 2022 года и сразу завоевал популярность, став одним из самых ожидаемых шоу года. Российские зрители тоже с нетерпением ждали премьеру, которая состоялась только в июне следующего года. Главные герои, Сейран и Ферит, сыграны Афрой Сарачоглу и Мертом Рамазаном Демиром. Их выдающаяся актерская игра вызвала интерес к их личной жизни. Особый интерес вызвал Мерт Рамазан Демир, который уже ранее был связан слухами о романе с коллегой по профессии, Серрой Арытюрк. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, многое указывает на то, что у них были отношения.

Мерт оказался настоящим холостяком и признался, что очень стеснителен в общении с женщинами. Он пытался найти свою вторую половинку через социальные сети, но встречи там не принесли ему счастья. Однако после начала съемок "Зимородка" его личная жизнь резко изменилась.

Афра Сарачоглу, сыгравшая влюбленную пару с Мертом, до съемок встречалась с его другом, Мертом Языджыоглу. Но вскоре после начала работы над сериалом их отношения закончились. Это вызвало много спекуляций и слухов, но актриса утверждала, что Мерт не имеет к разрыву отношений никакого отношения. Но поклонники заметили Афру и Мерта вместе на различных мероприятиях, хотя они не признавали своих отношений официально.

В августе начались слухи о том, что Мерт изменяет Афре, и их отношения находятся на грани разрыва. Однако журналисты установили, что эти слухи были преувеличены, и пара продолжает быть вместе. Есть даже разговоры о том, что они могли тайно пожениться, но убедительных доказательств этому нет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
50-летняя ТВ-ведущая Юлия Высоцкая показала, как прошла фотосессия в бикини

Сегодня, 14:13

40-летняя певица Алсу рассказала о сыне, которого прячет от публики

Сегодня, 13:49

Почему бабушке Клавы Коки не понравился ее жених из Архангельска

Сегодня, 13:42

Певица Mia Boyka ответила на критику Виктора Дробыша

Сегодня, 13:38

Пашутин резко ответил на предложение украинского актера Талашко отменить 9 мая

Сегодня, 13:36

Актриса Настасья Самбурская поделилась бэкстейджем со съемки в прозрачнем нижнем белье

Сегодня, 10:50

Артисты, уехавшие из России, сталкиваются с отменой выступлений

Сегодня, 10:45

38-летняя Кожевникова раскрыла, как прошли четвертые роды

Сегодня, 10:39

Блогер Милохин одним словом ответил на жалобу приемного отца о травле

Сегодня, 10:28

Умерла в 65 лет сыгравшая в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина

Сегодня, 08:48

Александра Пахмутова держится стойко, но готовит себя место на кладбище

Вчера, 20:37

Поплавская пристыдила сбежавшего из РФ Белого, назвав его «глупым мужиком»

Вчера, 20:02

СМИ узнали, почему Михалков перестал выпускать «Бесогон ТВ»

Вчера, 19:56

Составлен список артистов, пропавших с Первого канала после начала СВО на Украине

Вчера, 19:49

Поцелуй Пересильд и Тройника потряс публику и вызвал овации

Вчера, 19:43

Костомаров рассказал, как началась его болезнь, которая закончилась ампутациями

Вчера, 16:11

NEWS.ru рассказал, куда пропали Никита Михалков и его передача «Бесогон ТВ»

Вчера, 16:00

Харламов и Джиган неудачно пошутили о Маликове и Лозе

Вчера, 15:52

«Люди знают»: Кормухина обвинила сбежавшего из России Меладзе в краже чужой песни

Вчера, 15:42

Актёр Васильев рассказал правду о коллегах по «Сватам» в реальной жизни

Вчера, 12:09

Новости партнеров