Российский писатель, поэт и сценарист Андрей Тавров умер по дороге в больницу Москвы

Андрей Тавров, выдающийся поэт, сценарист и писатель, ушел из жизни в Москве. Он был одним из ярких представителей метареализма, популярного течения в поэзии среди 70-90 годов прошлого века. Тавров также был известен своей работой в области мозаичного искусства. Он создавал сценарии для канала "Культура" и программ о мифологии для "Радио России".

Его произведения, включая "Альпийский квинтет", романы "Мотылек" и "Орфей", а также "Ангел пинг-понговых мячиков" и другие, получили широкое признание.

Андрей Тавров был удостоен Премии Андрея Белого, а также премий "Московский наблюдатель" и "Дети Ра". Андрей Тавров долгое время сражался с тяжелым заболеванием. Его уход от нас произошел 21 сентября.