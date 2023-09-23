Сын Федора Бондарчука впервые рассказал об отношениях с отцом

Федор Бондарчук-младший в настоящее время работает над документальным фильмом о ММА. Он признал, что он не собирается перепрыгивать своего отца в популярности, и гордится возможностью стоять в титрах фильма вместе с ним.

Он выразил надежду, что не подведет свою фамилию. Молодой Бондарчук подчеркнул, что у них с отцом очень доверительные отношения, как в личной, так и в профессиональной сфере. Они постоянно поддерживают друг друга и делятся ценными советами.

"Из тени дедушки мой отец пока не вышел. Поэтому говорить про Сергея Федоровича мы не будем. Отца не перепрыгнул, перепрыгивать не планирую. То, что могу, будучи в профессии, это стоять в титрах вместе с отцом, для меня уже гордость. Надеюсь, не подведу свою фамилию", — сказал он.