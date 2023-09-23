Уехавшая из РФ после начала СВО актриса Ольга Шелест нашла работу в США

Известная российская актриса и телеведущая Ольга Шелест исчезла из публичного внимания с началом военной операции на Украине в 2022 году. Ее телевизионный проект "Пятеро на одного" был приостановлен на канале "Россия-1".

Согласно информации, полученной журналистами портала NEWS.ru, Ольга Шелест эмигрировала в Соединенные Штаты вместе с мужем, продюсером и режиссером Алексеем Тишкиным.

Близкие друзья телеведущей подтвердили, что семья уехала за границу, где муж Ольги имеет работу. В настоящее время место работы и деятельность Ольги Шелест в точности неизвестны. Однако время от времени она публикует фотографии из своей жизни за рубежом в социальных сетях. Супруг же трудится в США в качестве продюсера.

Шелест публично не комментировала события на Украине. Поклонники надеются, что ее переезд за границу временный и в будущем она вернется в Россию.