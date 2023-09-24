Лариса Долина оправдалась после шоу «Малахов», посвященного мужу Александры Пахмутовой

Лариса Долина приняла участие в шоу "Малахов", посвященном памяти ушедшего поэта Николая Добронравова. В ходе программы она подчеркнула, что Добронравов никогда не скрывался в тени своей знаменитой супруги Александры Пахмутовой.

Они вместе творили и работали над песнями. Для Долины успех песни зависит на 50% от музыки и на 50% от стихов. Она подчеркнула, что Добронравов и Пахмутова не могли прожить ни секунды друг без друга, и призналась, что испытывала восхищение и некую зависть к их трогательным отношениям.

После выхода программы в эфир Лариса Долина опубликовала видео со съемочной площадки, где она весело общается с другими участниками, включая Ангелину Вовк. Певица пояснила свою улыбку, предположив, что кто-то может недоумевать по этому поводу. Она также подчеркнула, что Николай Добронравов ушел из жизни достойно и красиво.

Николай Добронравов был похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним и панихида прошли в Концертном зале имени Чайковского. Его вдова, 93-летняя Александра Пахмутова, смело переносит эту утрату, получая поддержку от своего брата и племянника.