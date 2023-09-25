40-летняя певица Алсу рассказала о сыне, которого прячет от публики

40-летняя певица Алсу рассказала о своем сыне, которого она долго скрывала от публики. Ребенок, которого она назвала Рафаэлем, родился в 2016 году.

За семь лет никто не видел его фотографий и не знал о его увлечениях. Теперь стало известно, что Рафаэль увлекается музыкой и уже уверенно играет на фортепиано. Несмотря на ранний возраст, Алсу понимает, что рано делать окончательные выводы о будущей профессии сына.

К слову, дочь певицы, Микелла, также увлечена музыкой и даже победила в шоу "Голос. Дети". Однако победу девочки некоторые критики считали нечестной, предполагая подкуп голосов благодаря знаменитой матери.