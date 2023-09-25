50-летняя ТВ-ведущая Юлия Высоцкая показала, как прошла фотосессия в бикини

В августе текущего года Юлия Высоцкая, известная актриса и телеведущая, праздновала свой 50-летний юбилей, продолжая привлекать внимание публики к своей творческой деятельности. Она с активностью поддерживает свой профиль в социальных сетях, где демонстрирует рабочие моменты и впечатления с путешествий.

Следует отметить, что Юлия Высоцкая не склонна к размещению пикантных фотографий и провокационных образов. Однако в последнее время она сделала исключение из своих привычных правил, опубликовав смелое фото, на котором предстает в раскрытой белой рубашке и низкопосаженном черном бикини.

Этот образ вызвал разнообразные реакции среди ее подписчиков. Некоторые высказали отрицательное мнение о выборе актрисой такого смелого образа, полагая, что она утрирует с худобой. Однако большинство поклонников остались восхищенными.

Восхищение вызывает то, как Юлия Высоцкая поддерживает такую фигуру, которую не могут сохранить даже девушки вдвое моложе. Кроме того, учитывая ее известность как кулинарного эксперта, ее способность поддерживать физическую форму кажется настоящим волшебством.