Блогер Ида Галич опубликовала откровенное фото в кружевном белье

Блогер Ида Галич поделилась своим новым образом в сторис на своей личной странице в социальной сети Instagram, которая, как известно, признана экстремистской организацией и запрещена в России.

На опубликованном снимке знаменитость предстала перед зеркалом в своей спальне, одетая в кружевное черное белье. Волосы аккуратно убраны назад, а лицо частично скрыто за телефоном.

Кроме того, в своем Telegram-канале Галич поделилась, что за последний год активно занимается регуляцией своих пищевых привычек и разработала собственную систему, названную "Более-менее правильное питание" (БМПП).

По ее словам, это означает, что она очень старается подходить к питанию сбалансированно, но при этом не превращает это в основной фокус своей жизни, избегая насилия над собой и избегая драматизма.