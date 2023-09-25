Блондинка с пухлыми губами: Давид Манукян раскрыл, как выглядит его новая избранница

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Блондинка с пухлыми губами: Давид Манукян раскрыл, как выглядит его новая избранница
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Источник фото: Коллаж Информинг

После публичного разрыва с Ольгой Бузовой, Давид Манукян предпочитал держать свои отношения подальше от глаз публики. Тем не менее, оказалось, что у блогера есть особенная дама в его жизни, и они случайно раскрыли свои отношения.

Ходили слухи о романе Давида с Мари Краймбрери и Агатой Муцениеце, но ни одна из звезд не подтвердила эти утки. Видео с танцующей дамой, которое он выложил, подогревало интерес, но, как оказалось, оно было создано исключительно для кадра. Недавно блогер поделился фотографией, где он держит руку своей спутницы во время спектакля «Абсолютно другая нага» в московском театре-кабаре Crave.

Пользователи заметили, что практически идентичные кадры опубликовала девушка по имени Яна. Она описала вечер как красивый, чувственный и вкусный. Блондинка также дает в своем личном блоге размышления о личной жизни.

Недавно она поделилась своим отношением к свиданиям и осознанием, что важно не перегружать начальные этапы знакомства одними и теми же рассказами, ведь если люди предназначены быть вместе, у них всегда есть время узнать друг друга поближе.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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