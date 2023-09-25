«МК»: Источник раскрыл, как прошло расставание певицы Земфиры* и Ренаты Литвиновой

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«МК»: Источник раскрыл, как прошло расставание певицы Земфиры* и Ренаты Литвиновой
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Источник фото: Информинг

Известны подробности разлуки певицы Земфиры* и актрисы Ренаты Литвиновой. Согласно информации из источников в Париже, куда обе артистки перебрались после начала событий на Украине, инициатором окончания долголетних отношений стала Земфира.

Сейчас певица проживает в одиночестве в своей квартире во Франции. Источник также отметил, что Рената Литвинова выглядит как человек, переживающий это событие.

Строившиеся вокруг артисток слухи о сверхблизких отношениях оказались подтверждением. Эти две талантливые женщины поддерживали дружбу почти два десятилетия, и хотя информация о природе их отношений оставалась лишь слухами, ни одна из них никогда не подтвердила или опровергла эти домыслы.

* Лицо, признанное иноагентом в России

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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