Пашутин назвал Талашко быдлом за призыв отменить 9 Мая

Народный артист России Александр Пашутин, выступая на XXI фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, выразил свои разочарование и негодование по поводу заявления украинского коллеги Владимира Талашко относительно Дня Победы. В своем выступлении Талашко предложил отмечать этот день как день скорби, а не праздновать 9 мая, а также заменить красные гвоздики на красные маки.

Пашутин резко отреагировал на слова Талашко, назвав его "дурком" и выразив негодование по поводу его высказываний. Актер также призвал написать, что он считает Талашко необразованным и моральным уродом.

Он подчеркнул, что День Победы – это важный праздник, символизирующий победу над фашистами, и никакие заявления Талашко и других не помешают его празднованию.