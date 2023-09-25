Пашутин назвал Талашко быдлом за призыв отменить 9 Мая

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Пашутин назвал Талашко быдлом за призыв отменить 9 Мая
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Источник фото: коллаж Информинг

Народный артист России Александр Пашутин, выступая на XXI фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, выразил свои разочарование и негодование по поводу заявления украинского коллеги Владимира Талашко относительно Дня Победы. В своем выступлении Талашко предложил отмечать этот день как день скорби, а не праздновать 9 мая, а также заменить красные гвоздики на красные маки.

Пашутин резко отреагировал на слова Талашко, назвав его "дурком" и выразив негодование по поводу его высказываний. Актер также призвал написать, что он считает Талашко необразованным и моральным уродом.

Он подчеркнул, что День Победы – это важный праздник, символизирующий победу над фашистами, и никакие заявления Талашко и других не помешают его празднованию.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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