Александр Пашутин, 80-летний знаменитый актер, выразил свои критические комментарии относительно поведения своего украинского коллеги, 77-летнего Владимира Талашко.

Пашутин отметил, что Талашко, который снялся во многих популярных советских фильмах, в настоящее время публично выступает с антироссийскими заявлениями. Также он осуждает предложение коллеги отменить празднование Дня Победы 9 мая и отмечать его 8 мая как "День памяти", считая это неправильным.

Пашутин подчеркнул, что День Победы – это праздник победы над фашизмом, и никто не сможет отнять эту победу. Он также выразил недоумение и негодование по поводу высказываний Талашко.