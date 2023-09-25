Певица Mia Boyka ответила на критику Виктора Дробыша

Певица Mia Boyka, настоящее имя котрой Мария Бойко, опубликовала в своем Instagram ответ своего отца на слова продюсера Виктора Дробыша, который назвал исполнительницу "люстрой из «Икеи»".

В ответ отец Мии заметил, что если Дробыш назвал ее "люстрой из «Икеи»", то сам он, по сравнению с ней, является "плафоном из «Оби»".

Певица ответила словами отца, сказав, что Дробыш вправе говорить, что ему угодно, и добавила, что ситуация ей кажется смешной.

Напомним, ранее, 24 сентября, Виктор Дробыш сравнил Mia Boyka с эстрадным певцом Шурой на съемках шоу "Битва поколений", называя Шуру "Картье" с "бриллиантиком" и Mia Boyka "люстрой из «Икеи»".