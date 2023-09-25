Почему бабушке Клавы Коки не понравился ее жених из Архангельска

Предприниматель из Архангельска, Антон Попович, продолжает соревноваться за внимание певицы Клавы Коки в телешоу "Сердце Клавы".

В четвёртом эпизоде, участники показывали себя в роли потенциальных отцов и знакомились с родственниками певицы. Антон успешно справился с проверкой на пригодность к обязанностям родителя, но самое серьезное испытание его ждало на кухне, где он распознал бабушку Клавы, пытавшуюся выяснить его настоящие намерения.

В личном разговоре, Антон признался, что изначально не знал, за чье сердце соревнуется, но Клава ему понравилась, и он остался на проекте.

Однако бабушка сказала, что не считает его подходящей парой для внучки, объяснив, что ему нужен кто-то, кто сможет быть и кошечкой, и решительной в делах.