Стало известно, как изменилось состояние потерявшей супруга Пахмутовой

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Стало известно, как изменилось состояние потерявшей супруга Пахмутовой
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Источник фото: коллаж Информинг

Появились новые детали о состоянии российской композиторки Александры Пахмутовой, которая в настоящее время переживает утрату своего мужа Николая Добронравова.

Согласно информации, она периодически плачет, но старается справляться с горем. По словам источника, с каждым днем ей становится немного легче. Музыка стала для нее спасением в этот трудный период, и даже на похоронах супруга она играла на рояле. На данный момент Александра Николаевна находится дома и окружена заботой нескольких сиделок. Учитывая ее возраст (93 года), они помогают ей в решении бытовых вопросов.

Инсайдер подчеркнул, что Пахмутова всегда вела закрытый образ жизни, поэтому сейчас рядом с ней лишь небольшой круг близких людей, включая очень близкую подругу, помощника, племянника и брата покойного Добронравова. Неотъемлемой частью ее рутины стало посещение могилы усопшего мужа: 24 сентября исполнилось 9 дней со дня его ухода.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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