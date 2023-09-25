Стало известно, как изменилось состояние потерявшей супруга Пахмутовой

Появились новые детали о состоянии российской композиторки Александры Пахмутовой, которая в настоящее время переживает утрату своего мужа Николая Добронравова.

Согласно информации, она периодически плачет, но старается справляться с горем. По словам источника, с каждым днем ей становится немного легче. Музыка стала для нее спасением в этот трудный период, и даже на похоронах супруга она играла на рояле. На данный момент Александра Николаевна находится дома и окружена заботой нескольких сиделок. Учитывая ее возраст (93 года), они помогают ей в решении бытовых вопросов.

Инсайдер подчеркнул, что Пахмутова всегда вела закрытый образ жизни, поэтому сейчас рядом с ней лишь небольшой круг близких людей, включая очень близкую подругу, помощника, племянника и брата покойного Добронравова. Неотъемлемой частью ее рутины стало посещение могилы усопшего мужа: 24 сентября исполнилось 9 дней со дня его ухода.