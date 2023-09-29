Актер Александр Лазарев: «Режиссер Богомолов издевался над актерами»

Режиссер Константин Богомолов вызвал недовольство в театре "Ленком". Актер Александр Лазарев-младший рассказал, что Богомолов часто использует экспериментальный подход даже в классических произведениях, что вызывает недовольство у членов труппы. Одним из примеров было то, как в одной из сцен актрису заставили раздеться, сесть на решетку и говорить детским голосом о менструации. Лазарев выразил недовольство тем, что подобные действия режиссера нечестны и несправедливы по отношению к классике, театру и актерам. Он считает, что задача Богомолова - провоцировать и обижать зрителя и артистов.

Актер выразил возмущение скандальными сценами в постановках "Князь" по мотивам романа Достоевского и "Борис Годунов" по произведению Пушкина. Лазарев заявил, что хотя он лично не знаком с режиссером, он считает его работы омерзительными. Критику Богомолова высказывали и другие артисты, такие как Дмитрий Певцов, Людмила Поргина и Мария Голубкина. Некоторые из них назвали Богомолова непрофессиональным.