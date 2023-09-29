Актриса Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума после эмиграции Пугачевой

Актриса Юлия Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума из-за эмиграции Пугачевой и возомнила себя Примадонной. Речь идет о истории простой учительницы, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс "Голос", чтобы исполнить хит звезды.
Однако после эмиграции Пугачевой, ее героиня не знает, как жить дальше. Она начинает верить, что может заменить артистку, и в итоге сошла с ума. Премьера пьесы "Айсберг" Михаила Дурненкова состоится в Каннах 28 сентября.
Актриса Юлия Ауг признается, что считает Аллу Пугачеву величайшей артисткой, которую можно не любить за политическую позицию, но отрицать ее талант все равно не стоит.
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