Актриса Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума после эмиграции Пугачевой

Актриса Юлия Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума из-за эмиграции Пугачевой и возомнила себя Примадонной. Речь идет о истории простой учительницы, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс "Голос", чтобы исполнить хит звезды.

Однако после эмиграции Пугачевой, ее героиня не знает, как жить дальше. Она начинает верить, что может заменить артистку, и в итоге сошла с ума. Премьера пьесы "Айсберг" Михаила Дурненкова состоится в Каннах 28 сентября.

Актриса Юлия Ауг признается, что считает Аллу Пугачеву величайшей артисткой, которую можно не любить за политическую позицию, но отрицать ее талант все равно не стоит.