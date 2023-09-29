Алена Бабенко раскрыла, как прошли первые съемки в шоу «Жди меня»

Алена Бабенко поделилась, что принятие предложения руководства канала НТВ о ведении шоу "Жди меня" было непростым решением. Она признала, что ей сложно справляться с эмоциями, которые охватывают её в ходе работы над программой.

Однако, несмотря на эти трудности, она решилась принять вызов и приняла участие в пяти выпусках вместе с Александром Лазаревым. Бабенко и Лазарев дружат давно, что облегчает совместную работу.

Татьяна Арнтгольц объяснила свое решение покинуть программу усталостью. После пяти лет в эфире ей захотелось сменить акцент внимания и сосредоточиться на кинокарьере и театре. Команда шоу отметила, что Алена Бабенко отлично вписалась в коллектив. Первый эпизод с её участием выйдет в эфир в эту пятницу.