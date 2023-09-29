Билеты на концерты Лолиты и Игоря Николаева продаются хуже, чем у других артистов

Названы артисты с худшими продажами билетов на ближайшие три месяца. В этот список вошли исполнители Лолита и Игорь Николаев. Последний в ближайшее время не сможет давать концерты. На ближайшие три месяца в Москве, по информации источника, много свободных мест остается также на концертные программы Алены Свиридовой, Ирины Круг и Сати Казановой. Предполагается, что спрос на выступления Николаева начнет расти, когда композитор поправится после операции на сердце.

В то же время, лидерами по продажам в этом году стали Александр Розенбаум, Jony, Владимир Пресняков, SHAMAN и Ани Лорак. Билеты на концерты Сергея Лазарева и Елены Ваенги пользовались также популярностью среди россиян.