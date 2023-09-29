Что за фильм «Айта», у которого Минкульт РФ отобрал прокатное удостоверение

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Что за фильм «Айта», у которого Минкульт РФ отобрал прокатное удостоверение
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Источник фото: Информинг

Фильм "Айта", снятый режиссером Степаном Бурнашевым, стал объектом киноскандала в России. Роскомнадзор потребовал удалить фильм из российских аудиовизуальных сервисов, усмотрев в нем "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".

Ведомство заявило, что положительные черты героев одной национальности были противопоставлены негативным чертам персонажей другой.

Сюжет фильма "Айта" касается трагических событий, произошедших после вечеринки одноклассников. Главный герой, охотничий инспектор Айаал, пытается разобраться в самоубийстве дочери и раскрывает сложные отношения в поселке.

Режиссер Степан Бурнашев подчеркнул, что он не понимает, где Роскомнадзор увидел деструктивную информацию в фильме. Он отметил, что цель работы, наоборот, заключается в сплочении людей и показе недальновидности сепарации.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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