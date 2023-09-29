Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках «Безбашенной»

Актриса Екатерина Варнава появилась на премьере сериала "Безбашенная", которая прошла в Москве 28 сентября, в компании своего экранного партнера — актёра Юрия Чурсина. Их близость началась во время съемок, сообщает "КП".

Сюжет ситкома напоминает известный голливудский фильм "За бортом", но действие происходит в России. Главная героиня Вика, сыгранная Варнавой, — светская дама, которая оказывается в сибирской глуши с амнезией в доме лесника, где живут трое его детей. После развода с режиссером Александром Молочниковым Екатерина Варнава пока не нашла новую любовь. На премьере она избегала разговоров с журналистами, но была активна в фотосессиях.