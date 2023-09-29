Народный артист РФ Чернов высмеял Калныньша за желание получать пенсию в России

Народный артист РФ Юрий Чернов прокомментировал высказывания латвийского актера Ивара Калныньша о том, что Россия должна ему платить пенсию за его вклад в российское кино.

Чернов считает подобные заявления смешными и указывает на то, что пенсии платятся гражданам страны, а Калныньш является гражданином Латвии.

Он также отмечает, что если бы у Калныньша был российский паспорт, он мог бы получать пенсию в России, но сумма этой пенсии была бы меньше, чем та, которую он получает в Латвии.

Чернов добавил, что высказывания Калныньша, поливающего Россию грязью, не имеют под собой никаких оснований.