Появились первые кадры «Императриц» с Юлией Пересильд в главной роли

Фильм "Императрицы" с Юлией Пересильд в главной роли представил первые кадры в ролике, опубликованном на YouTube. Этот масштабный художественно-документальный проект, входящий в цикл исторических работ "Русь", расскажет о событиях и личностях, оказавших влияние на становление Российской империи.

Фильм является продолжением ленты "Петр I: Последний царь и первый император", который стал самым кассовым художественно-документальным проектом в истории российского кинопроката. Режиссером "Императриц" стал Андрей Кравчук, известный создатель таких фильмов, как "Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения" и "Петр I. Последний царь и первый император". Лента расскажет о первых императрицах Российской империи, с актрисой Юлией Пересильд в роли Елизаветы Петровны.

Сюжет фильма вращается вокруг обещания Петра I выдать свою дочь замуж за Людовика XV, чтобы она в будущем стала королевой Франции. Однако с смертью великого монарха все планы рушатся, и начинается интриги и борьба за власть. Фильм выходит в российский прокат 26 октября.