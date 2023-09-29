Режиссер Бояков заявил, что Урганту надо покаяться для возвращения в ТВ-эфиры

Режиссер Эдуард Бояков выразил мнение, что Иван Ургант в конечном итоге вернется на российское телевидение после того, как покается.

Бояков считает, что российский народ умеет прощать, и если Ургант правильно переосмыслит свои действия и поймет, что он находится в России, то у него есть шанс на возвращение.

Режиссер также заявил, что будет первым, кто протянет Урганту руку помощи, если тот признает свою вину. Однако Бояков подчеркнул, что для него важно будет видеть искренность в лице Урганта в момент извинения.

Он также отметил, что, несмотря на прошлые публичные разногласия, хорошо относится к артисту.