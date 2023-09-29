SHAMAN поклонился зрителю, который перепел его на концерте в Ярославле

Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, провел концерт в Ярославле в КЗЦ "Миллениум". Во время выступления он приятно удивил поклонника, который исполнил отрывок из его песни. Местные СМИ деликатно подчеркивают этот замечательный момент.

На сцене произошел караоке-конкурс, и на него вышел один из поклонников, чтобы исполнить песню "Улетай на крыльях ветра" артиста. SHAMAN был приятно поражен и выразил свою благодарность глубоким поклоном.

Стоит отметить, что билеты на концерт имели разные ценовые категории, начиная от 3 700 рублей за самый доступный, до примерно 6 тысяч за самый дорогой.