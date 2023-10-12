«Берегите себя!»: Лобода обратилась к твердо решившим остаться в Израиле Пугачевой и Галкину

Украинская певица Светлана Лобода поддержала Максима Галкина* (признан иноагентом в России, - Ред.) и Аллу Пугачеву, твердо решивших остаться в Израиле и не покидать страну, которая стала для них своей, в этот сложный для нее период в истории.

В понедельник шоумен и телеведущий, объявляя об этом в своем видеообращении, подчеркнул, что они гордятся быть израильтянами. Светлане Лободе, которая разорвала все связи с Россией сразу же после 24 февраля, пришлась по душе позиция мужа Аллы Борисовны.

«Берегите себя!» - пожелала она супругам.

Галкин* отреагировал сухим «спасибо».

Возможно, знаменитости продолжили общение, но уже не в комментариях, которые находятся в открытом доступе.

СМИ выяснили, что шоумен вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, а также детьми Лизой и Гарри, сейчас находится в Кесарии - она всего в полусотне километров от Тель-Авива. У супругов там во владении трехэтажный особняк, выполненный из белого мрамора. На территории имеется собственное бомбоубежище, где семья может переждать обстрел боевиков ХАМАС. В эти дни в районе проживания семейства Галкина* уже гораздо спокойнее, чем 7-8 октября.