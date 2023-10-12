Лайма Вайкуле назвала прозвище Аллы Пугачевой «Примадонна» ужасно безвкусным

Лайма Вайкуле прозвище Примадонна Аллы Пугачевой назвала ужасно «безвкусным». В интервью звезду спросили об отношении к певице Ирине Аллегровой, но она ответила не о талантах своей коллеги, а о ее прозвище - Императрица.

«Взяла прозвище потому что у Аллы Борисовны была Примадонна. Это все ужасно безвкусно, когда сами себе звания присваивают», — отметила Вайкуле.

Лайма заговорила о своем прозвище, которое она получила за невозмутимость на сцене. Но оно, по словам Лаймы, не прижилось.

«Правда, у меня было прозвище Снежная королева. Все нормально. Меня люди обзывали так. Я говорила, что белая, пушистая с диким чувством сочувствия и любви. Какая Снежная королева?» — добавила знаменитость.