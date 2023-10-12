Названа вероятная причина заболевания Димы Билана: что грозит певцу

Из-за бронхита в Москве экстренно госпитализирован Дима Билан. Недуг привел к потере голоса у певца и ухудшению общего состояния. Как развивается бронхит и чем грозит, издание «МК» узнало у пульмонолога на условиях анонимности.

«Будем надеяться, что там бронхит и обойдется без каких-либо последствий. Долгое игнорирование болезни может снизить иммунитет, но привести к хронической обструктивной болезни легких. Пять дней —это малый срок для полного восстановления при бронхите. Не думаю, что врачи одобрят стремления вернуться так быстро к творчеству. Ответственность за здоровье должен нести сам пациент».

Специалист добавил, что если у артиста пропал голос, дело не только в бронхите:

«Такой симптом часто характерен для хронического тонзиллита или ларингита».